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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: تحذير خطير جداً.. هذا النوع من الجوالات ينقل إليك فيروس كورونا القاتل !!

كشف الطبيب الخاص للفنانة نجوى كرم أن هناك نوع من الجوالات ينقل فيروس كورونا وهو السبب الرئيسي لانتشاره في إيطاليا .

في خطوة لافتة، بادرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى إجراء حوار مع طبيبها وليد خيرالله اختصاصي أمراض داخلية-غدد وسكري لإعطاء معلومات عن فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.

جديد اب برس​

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الجوالات ينقل إليك فيروس كورونا القاتل

وقد وجهت نجوى كرم الطبيب وليد خيرالله الكثير من الأسئلة حول الفيروس وطرق الوقاية منه لكن كان لافتا ربط الدكتور انتشار المرض والـ 5G اول الجيل الخامس.

ولفت الدكتور خير الله أن مدينة ميلانو كانت من أوائل المدن الأوروبية التي تم تجهيزها بشبكة الجيل الخامس مؤكدا ان الـ 5G تؤثر على مناعة جسم الإنسان ونوعية النوم.

واضاف الطبيب خيرالله “قبل الـ 5G كان في أوبئة ولكن الان الأوبئة أقوى وتنتشر بطريقة شرسة لأن مناعة الجسم تكون ضعيفة”.