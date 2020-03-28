شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : قوات عسكرية جبارة تتجه صوب اهم محافظة جنوبية .. ماذا يحدث ! (شاهد )!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : قوات عسكرية جبارة تتجه صوب اهم محافظة جنوبية .. ماذا يحدث ! (شاهد )!!

قالت مصادر عسكرية ان تعزيزات عسكرية في طريقها الى عدن وابين قادمة من المملكة العربية السعودية . اشارت المصادر ان تعزيزات عسكرية قدمت من منفذ الوديعة رافقتها قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الاولى صوب محافظتي أبين وعدن .

وضحت المصادر الى ان القوات وصلت الى مفرق العبر حيث التحقت بها قوات من المنطقة العسكرية الاولى . جديد اب برس​ الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! Advertisements ​ وواصلت هذه القوات طريقها صوب عدن وابين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن : قوات عسكرية جبارة تتجه صوب اهم محافظة جنوبية .. ماذا يحدث ! (شاهد )!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.