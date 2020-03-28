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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا" الإمارات تعلن عن 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا !!

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم السبت عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 468 إصابة مؤكدة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 63 حالة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إنه تم تمديد برنامج التعقيم حتى يوم السبت المقبل 5 أبريل لتغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. وأوضحت: "ما لمسناه خلال اليومين الماضيين من جهود جبارة وتكاتف مجتمعي ومؤسسي خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني يبعث على الفخر، وينم عن ثقافة ورقي شعب يحب وطنه". مشيرة إلى أن سيستمر تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بشكل يومي من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك وفق خطة عمل وضمن سلسلة من المراحل.

جديد اب برس​

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وأشارت إلى أنه تم تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، وعلى عدة مراحل باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات مع الحرص الإيجابي والالتزام من المجتمع ببرنامج التعقيم الوطني انعكس من خلال التزام أكثر من 70% من الجمهور، سواءً مواطنين ومقيمين وزائرين.

وتوجهت الدكتورة فريدة بالشكر للجميع قائلةً: "شكر للجميع مواطنين ومقيمين وزوار، شكراً لجنودنا الأبطال من القطاع الشرطي ورجال الأمن ورجال الدفاع المدني والبلديات لتأمينهم تنفيذ

وقالت الحوسني: "كلنا ثقة بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبرفع نسبة الالتزام، والبقاء في المنزل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني".