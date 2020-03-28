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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا للتو" قوات عسكرية سعودية كبيرة تدخل اليمن وتتجه إلى هذه المحافظة التي تشهدت إضطرابات وتراجع لقوات الشرعية !!

قالت مصادر عسكرية ان تعزيزات عسكرية في طريقها الى عدن وابين قادمة من المملكة العربية السعودية . اشارت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان تعزيزات عسكرية قدمت من منفذ الوديعة رافقتها قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الاولى صوب محافظتي أبين وعدن . جديد اب برس​ الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! Advertisements ​

اوضحت المصادر الى ان القوات وصلت الى مفرق العبر حيث التحقت بها قوات من المنطقة العسكرية الاولى وواصلت هذه القوات طريقها صوب عدن وابين .

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