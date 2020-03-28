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عدن - ياسمين التهامي - "هام" تعميمات وقرارات جديده و هامه من وزارة الصحة بصنعاء بشأن مواجهة كورونا !!

وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، مدراء مكاتب الصحة بزيادة أعداد فرق الاستجابة السريعة لمواجهة فيروس كورونا سواء على مستوى المديريات أو في المنافذ وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. كما وجه المتوكل بتهيئة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وصيانة المعدات الصحية وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة وتوفير الكادر الطبي والتمريضي وتأهيله على كيفية التعريف بالحالات وإدارتها، وتوحيد المنهج التوعوي الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وحشد الموارد عبر المنظمات الدولية و المساهمة المجتمعية المحلية . جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل آليات تعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني ومدراء العموم والبرامج بالوزارة ومدراء مكاتب الصحة في المحافظات عبر الفيديو كونفرس إلى الإجراءات العاجلة والضرورية ضمن استعدادات الوزارة لتهيئة القطاع الصحي وتعزيز التوعية والجانب الإعلامي والتنسيق القطاعي بين مختلف الجهات لمواجهة فيروس كورونا. وأكد الوزير المتوكل ضرورة توحيد الجهود بين الوزارة ومكاتبها ورفع الجاهزية والاستعداد وفق السيناريوهات التي تضمنتها الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة الفيروس. وشدد على أهمية التأهب والاستعداد واستنفار كل الطاقات من مختلف قطاعات الدولة للعمل على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات في مختلف المحافظات تحسبا لأي طارئ. واستعرض وزير الصحة، مراحل مواجهة الفيروس والتي شملت مرحلة التأهب والاستعداد، تلتها الإجراءات المتخذة في حال الإعلان عن ظهور إصابة واحدة مؤكدة، ثم في حالة ظهور أكثر من حالة إصابة، وأخيراً في حال تفشي الفيروس . جديد اب برس​ الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! Advertisements ​

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