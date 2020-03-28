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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل" صنعاء تصدر بيان عاجل حول إصابة خمسة بفيروس كورونا بينهم من حدود السعودية !!

أعلنت اللجنة الفنية المشتركة لمواجهة كورونا في العاصمة صنعاء عن آخر نتائج الفحوصات لعدد من الحالات.

وبحسب الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني فقد أجريت اليوم في المركز الوطني لمختبارت الصحة العامة بأمانة العاصمة فحوصات لخمس حالات اشتباه كورونا لمواطنين يمنيين من محافظات حجة والمحويت وإب وريمة وصعدة.

وقد أكدت نتائج الفحوصات خلو المواطنين الخمسة من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المقطع المتداول لشخص يدعي وجود 45 حالة مصابة بالكوليرا في المستشفى الجمهوري محض إفتراء، مهيباً بجميع المواطنين تحري الدقة وأخذ المعلومات من الجهات المختصة. جديد اب برس​ الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! Advertisements ​

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