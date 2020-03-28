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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد" اسعار صرف الدولار والريال السعودي بصنعاء وعدن السبت 28 مارس 2020م !!

اسعار صرف الدولار والريال السعودي بصنعاء وعدن السبت 28 مارس 2020م. الاسعار في صنعاء شراء كالتالي: الدولار الامريكي: 598 ريال. الريال السعودي: 157.70 ريال. الاسعار في عدن شراء كالتالي: الدولار الامريكي: 661 ريال. الريال السعودي: 174 ريال. جديد اب برس​ الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! Advertisements ​

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