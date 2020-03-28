شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط طائرة في اليمن !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات المشتركة، في الساحل الغربي، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، غرب مدينة الدريهمي، جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة، تمكنت اليوم السبت، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، كانت تحلق على مواقع للقوات الحكومية، في سماء مديرية الدريهمي.

وغادر الفريق في لجنة إعادة الانتشار الأممية يوم أمس الجمعة، من مدينة الحديدة، متوجهاً إلى مدينة المخا، غرب محافظة تعز، بعد احتجاز استمر لثلاث أيام في السفينة الأممية بالحديدة، من قبل جماعة الحوثي.

جديد اب برس​

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وكانت الحكومة قد أعلنت في 11 مارس الجاري، تعليق عمل فريقها في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، احتجاجاً على استهداف جماعة الحوثي، أحد ضباط الارتباط في إحدى نقاط الرقابة.