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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الصين تصعق كل دول مجلس التعاون الخليجي وتخدع هذه الدولة الخليجية الثرية بحيلة شيطانية ماكرة بسبب خوفها من فيروس كورونا القاتل ..لن تصدق الخدعة الصينية

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