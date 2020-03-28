شكرا لمتابعة خبر عن انهيار ‘‘وسيم يوسف’’ في قاعة المحكمة .. ومحمد بن زايد يوجه له الصفعة الأخيرة التي أنهت كل أحلامه.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - انهيار ‘‘وسيم يوسف’’ في قاعة المحكمة .. ومحمد بن زايد يوجه له الصفعة الأخيرة التي أنهت كل أحلامه.. شاهد

تخلى ولي عهد أبوظبي فيما يبدو عن صبيه المخلص مفسر الأحلام الأردني الذي باع وطنه مقابل الجنسية الإماراتية، الشيخ وسيم يوسف، الذي وقف دائما كما يريد له بن زايد، ولكن يبدو أن دوره قد إنتهى وتخلى عنه ليواجه مصيره أمام القضاء الإماراتي المسيس.

حيث قالت الإعلامية الإماراتية بسمة الجندلي، التي تطلق على وسيم يوسف لقب وسيم شحادة، في إهانة مباشرة إنه في الإمارات للشحاده فقط، ويفعل ما يطلبه منه سيده، قالت أنه تم تأجيل محاكمة الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف إلى جلسة 31 مارس للدفاع وللمرافعة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

حدث مرعب ابكى السعوديين وهز وجدان مليار مسلم..قاريء قرآن سعودي شهير يصاب بفيروس كورونا..وامام كويتي يباغت السعوديين والخليجيين بهذا التعليق الصادم

وردنا الان.. الصين تصعق كل دول مجلس التعاون الخليجي وتخدع هذه الدولة الخليجية الثرية بحيلة شيطانية ماكرة بسبب خوفها من فيروس كورونا القاتل ..لن تصدق الخدعة الصينية

وردنا الان.. الملك سلمان يباغت هذه الفئة من اليمنيين بمكرمة ملكية اثلجت صدور الجميع والحكومة تعلن عنها رسيما

أسد جبلي يلتهم طفل من قبضة والده بسرعة البرق .. وحينما تمكن من الفرار كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. شاهد(صور صادمه)

هام جداً: الصين تحذر كل دول العالم .. لا تأكل لحم هذا الحيوان ولو كنت ستموت جوعاً لأنك ستصاب مباشرًة بفيروس كورونا أنت وعائلتك.. (شاهد صورة الحيوان)

انهيار ‘‘وسيم يوسف’’ في قاعة المحكمة .. ومحمد بن زايد يوجه له الصفعة الأخيرة التي أنهت كل أحلامه.. شاهد

ورد للتو.. أمر ملكي من ’’الملك سلمان‘‘ بإعدام 8 اشخاص وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة.. شاهد من هم ومن اي دولة

هل تذكرون الإعلامية ‘‘ريهام سعيد’’ التي قُطع أنفها بسبب المرض الخبيث.. شاهدوا كيف كان مصيرها المؤلم اليوم

افقر دولة عربية تقهر كل البلدان الثرية وتهز وجدان كل الايطاليين وتقدم لهم هدية لا تقدر بثمن لمكافحة فيروس كورونا القاتل والقضاء عليه..لن تصدق من هي وماذا قدمت

الرعب والهلع ينتشر في كل مدن المملكة..ووزراة الصحة تعلن رسميا قبل قليل ان عدد الاصابات بفيروس كورونا القاتل تجاوز 5 ألف ويقترب من 6 اصابة

الزعيم العراقي مقتدى الصدر يباغت الشيعة والسنة ويكشف عن رسالة سماوية وصلته وكشفت له هذا سر انتشار فيروس كورونا القاتل وكيف نوقفه ( صورة صادمة )

مسؤول سعودي رفيع ومن اقرب المقربين لولي العهد السعودي يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويكشف سر انتصارات الحوثيين

مسؤول ايراني رفيع يكشف فصيحة مدوية صدمت الشعب الايراني واثارت جنونه وسببت حرج كبير للرئيس روحاني والمرشد علي خامنيء والسبب فيروس كورونا القاتل

Advertisements

الكل يحبونها ويتمنون الحصول عليها..لكن احذر منها وحذر اسرتك لأنها ستنقل لكم فيروس كورنا القاتل ليقضي عليكم بغمضة عين ( صورة لهذا الشيء الخطير )

اياك ثم اياك انت او اي فرد من عائلتك تناول هذا الطعام..ستصابون بفيروس كورونا القاتل مباشرة ..حتى لو كنت ستموت جوعا فلا تقرب هذا الطعان ابدا

باحث عماني يصعق كل ابناء السلطنة ويكشف سر خطير جعل ابناء هذه المنطقة في السلطنة يكرهون السلطان قابوس ويتمنون ان يتعذب في قبره ومصيره جهنم

طفل يمني لا يقرأ ولا يكتب يثير جنون الشعب السعودي وشعوب الخليج ويرفع رأس اليمنيين بعمل بطولي خارق يعجز عن فعله الكبار ( صورة ترفع رأس كل يمني )

عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتحدى الملك سلمان وولي عهده ويصعق الرئيس هادي بقرار مرعب وخطير يشمل كل المحافظات الجنوبية ( نص القرار )

فقط 5 خطوات سهلة وبسيطة تنصح بها منظمة الصحة العالمية ستحميك انت وكل افراد اسرتك وتمنع اصابتكم بفيروس كورونا القاتل( 5 خطوات عليك القيام بها في منزلك )

اردوغان يصعق كل الحكام العرب ويباغت الجميع بهذا الامر الخطير الذي هز وجدان مليار مسلم، وجعل كل الاتراك يذرفون دموع الفرح..لن تصدق مافعله اردوغان

فيروس كورونا ليس فقط فتاك وقاتل، بل هو خبيث وماكر ويختبيء في هذه الاماكن داخل منازلنا..اياك ثم اياك ان تلمس هذا الشيء المنزلي ابدا انت وافراد اسرتك

وزير الداخلية احمد الميسري يباغت الجميع ويثير جنون عيدروس الزبيدي بقرار صاعق ارعب قيادات الانتقالي واربك كل حساباتهم ( نص القرار + 2 صور )

خبر صادم هز كل المغتربين اليمنيين وأصابهم بالرعب والهلع بعد الاعلان رسميا عن مصرع 2 مغتربين يمنيين بفيروس كورونا القاتل بطريقة مخيفة ارعبت الجميع

وقالت “الجندلي” التي تأتي ضمن عدد من المواطنين اتهمهم وسيم بسبه وقذفه والتحريض عليه، في تغريدة لها لسعها الدبور إن “محامي وسيم ادعى بالحق المدني على محامينا الذي رفع قضية ضد وسيم بتهمة إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية”

وقالت في تغريدتها ما نصه: “تأجلت محاكمة وسيم شحادة إلى تاريخ ٣١ مارس للدفاع وللمرافعة ومحامي وسيم ادعى بالحق المدني على محامينا الذي رفع قضية ضد وسيم بتهمة إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية



شكراً محامون الإمارات الذين تدافعون عن الدين والوطن وسينتصر الحق بإذن الله”

وانهار وسيم يوسف خلال الجلسة واضطر للتراجع عن رغبته السابقة بعدم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحضر معه محامٍ، فيما تضامن مع المدعي بالحق المدني “الشاكي” نحو 12 محامٍ، وتم تسجيل أسمائهم جميعاً في محضر الجلسة.

وشهدت الجلسة بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية توجيه دفاع المتهم عدة أسئلة للشاكي شملت طلب إيضاح الضرر الذي وقع عليه من المتهم ودفعه لرفع الدعوى القضائية، وكيف تحصل على المستندات التي قدمها إلى هيئة المحكمة بغرض إدانة المتهم، وما إذا كان قد تابع جميع برامج المتهم التي يقدمها في وسائل الإعلام، وكذلك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. كما طالب محامي وسيم يوسف بوقف النشر الإعلامي في القضية، فيما التفتت هيئة المحكمة عن هذا الطلب.

وأشار الشاكي، إلى استناده في شكواه على التغريدات مما كتبه المتهم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقتطفات من برنامجه التلفزيوني والتي بثها أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي وجميعها تطعن في السنة.

واستشهد الشاكي كمثال لإحدى التغريدات للمتهم والتي جاء فيها “بيننا دواعش ولكنهم لا يملكون سلاحاً، يتشابهون مع الدواعش في الوصاية على المجتمع، ولو ملكوا السلاح لكانوا أشد من داعش، فقد اتفقوا في أفكارهم”، مضيفاً إن التغريدات نعتت فئة من المجتمع بأنهم متشددين وظلاميين على عكس ما قال به المتهم في الجلسة السابقة من المحاكمة بأنه كان يقصد تنظم داعش الإرهابي، والإخوان.

وقال الشاكي: “المتهم بتلك التغريدة وغيرها يقصد فئة من المجتمع الإماراتي لأن هناك فيديوهات ومقاطع جديدة تثبت أنه كان يقصد قطاع عريض من المجتمع”.

وبين الشاكي أنه تابع بعض حلقات المتهم على التلفاز إضافة على مقاطع الفيديو المقتبسة من برنامجه التلفزيوني التي بثها المتهم على حسابه، مشيراً إلى أن ردة فعل المتابعين جاءت غاضبة لأنه يتم الطعن في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية بدليل أن المتهم ذاته أقر عدة دعاوى جزائية ضد بعض من قاموا بالرد على تغريداته وعددهم 19 شخصاً.

وفي نهاية الجلسة، قدم الشاكي والدفاع الحاضر معه مذكرة بالإدعاء المدني سلم صورتها للنيابة العامة، ودفاع المتهم، انتهى فيها إلى إلزام المتهم بالتعويض عمما لحقه من ضرر بمبلغ 51 ألف دهم على سبيل التعويض المؤقت.

والمثير في الموضوع هو كم التعليقات و التغريدات الشامتة بالداعية وسيم يوسف من قبل النشطاء في الإمارات، وما كان هذا الامر يحصل لو لم يسمح به شيطان العرب ويتغاضى عنه، فيما قال بعض النشطاء أن كرت وسيم يوسف ودوره قد إنتهى.