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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : الكويت تسعد جميع المواطنيين قبل قليل وتصدر قرار مفاجى وغير متوقع .. والأحتفالات تعمم المدن الكويتية .. شاهد

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الجمعة، عن قرار جديد مهم متعلق بالوافدين والأجانب على أراضيها. وقرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، اعفاء الوافدين المخالفين للإقامة من دفع الغرامات شرط مغادرته البلاد، في الفترة بين 1 أبريل/نيسان و30 منه. ونص القرار على جواز أن يغادر الأجنبي البلاد والعودة إليها مرة أخرى، ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر، بحسب صحيفة الراي المحلية. وسمح القرار للمخالفين الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث حالاتهم، وفقًا للأحكام والقواعد القانونية. وشدد القرار على أن من لم يغادر خلال المهلة الممنوحة من المخالفين ستوقع عليه العقوبات المقررة، ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويبعد عن البلاد. ومن جانبها، دعت النائبة صفاء الهاشم، إلى ترحيل الوافدين من دون فرض أي التزامات مادية عليهم، بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، رافضة الإعلان عن عدم إعفاء مخالفي الإقامة وكروت الزيارة من الغرامات. وقالت الهاشم إن الإجراء السليم في الوقت الحالي هو إعطاء الوافدين قرار الترحيل من دون أي التزامات مادية، وهذه فرصة لتطهير البلد من العمالة المخالفة، ومن احتمالات تفشِّي كورونا، باعتبارهم الأقل اهتمامًابالتعليمات الصادرة عن حكومة الكويت، على حد قولها. هذا وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل إصابة (17) حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت حتى الآن إلى 225 حالة.

