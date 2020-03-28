شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن عدد اليمنيين المصابين بمرض كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن رسميا اليوم السبت عن اصابة عدد من المواطنين اليمنيين بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم قادما من الصين ،و قال نائب وزير شؤون المغتربين "محمد العديل" إن المصابين بفيروس كورونا حول العالم لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص."

وأضاف "العديل" في حسابه على "فيس بوك"، "مسؤوليتنا وواجبنا تجاه المغتربين اليمنيين يحتمان علينا متابعة اوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا".

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وتابع الوزير "لمن يسأل عن احصائيات المصابين من اليمنيين المغتربين فإننا من خلال متابعة ملحقيات شؤون المغتربين والجاليات اليمنية وبشكل يومي، نعرف عدد المصابين جيدا في مصر والامارات والسعودية وتركيا والهند".

وأكد المسؤول أنه يتم التواصل بهم (بالمصابين) والاطمئنان عليهم من خلال ملحقي شؤون المغتربين والجاليات.

وأوضح "العديل" أن أرقام الإصابات في اليمنيين لا تتجاوز العشرة إلى يومنا هذا السبت، وجميعهم في طريقهم الى الشفاء.