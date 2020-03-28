عبر إتصال مرئي .. الزبيدي يبحث مع غريفيث جهود السلام ومواجهة كورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

عدن - الخليج 365

بحث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم السبت، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عبر إتصال مرئي، جهود السلام لحل الأزمة في اليمن، وجهود مواجهة جائحة كورونا والوضع الإنساني.



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واتفق المجلس الانتقالي مع مكتب مبعوث الأمين العام على استمرار الاتصالات والتباحث وعقد اجتماع ثانٍ مباشر خلال الأسابيع القادمة، وذلك لبحث كافة التطورات، وسُبل التهدئة والتعاون تجاه الحلول المتاحة.

حضر الاجتماع مع الرئيس، كل من أعضاء هيئة الرئاسة، الدكتور ناصر الخبجي، رئيس وحدة شؤون المفوضات، والأستاذ احمد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، والأستاذ عمرو البيض، والأستاذ محمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس.

وحضر مع مبعوث الأمين العام، السيد معين شريم نائب المبعوث، ومستشارو المبعوث، السيد مروان العلي، والسيد بيتر رايس، والسيد مساكي وتنابي.