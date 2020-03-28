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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تتسلم أجهزة طبية مقدمة من البنك الدولي لمساعدة اليمن على مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
عدن - الخليج 365
ضمن المساعدات المقدمة لليمن في سبيل مواجهة فيروس كورونا، وصلت معدات طبية مقدمة من البنك الدولي.
وفي التفاصيل، تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم كمية من الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية لمساعدة اليمن على مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا.
وتشمل المعدات 60 جهاز تنفس صناعي ومعدات للسلامة المهنية والتي سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي في تصريح نشرته الوكالة الرسمية "سبا" ان الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة اسعاف و6 عربات متنقله في اطار الدعم السعودي الاماراتي السابق للقطاع الصحي والتي سيتم توزيعها وفقا لخطة التوزيع المقرة من الوزارة.
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