شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. الحملة الأمنية بتعز تغلق معظم أسواق القات وتطلق تحذيراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 تعز - الخليج 365 باشرت الحملة الأمنية انتشارها في معظم أسواق القات ووجهت انذارا لبائعي القات بإغلاق الاسواق كما شددت الحملة الامنية على ضرورة الالتزام بقرار اغلاق الأسواق منوهة إلى أن الإغلاق اليوم كان جزئيا.

واكدت الحملة الأمنية أنها ستقوم بإغلاق الأسواق بشكل كلي كماستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة وشديدة في حال لم يتم تنفيذ القرارات. وانتشرت الحملة بناءا على توجيهات تلقتها الأجهزة الأمنية م̷ـــِْن السلطة المحلية في المحافظة قضت بإغلاق جميع أسواق القات وأماكن التجمعات كخطوة احترازية للوقاية م̷ن مخاطر فيروس كورونا وحفاظا على ارواح ابناء المدينة وسلامتهم. Advertisements وتأتي عملية إغلاق إسواق القات في المدينة ضمن العديد م̷ـــِْن الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية لمنع كافة اشكال التجمعات وإغلاق اماكن الازدحام في المدينة

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