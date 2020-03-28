شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. حملة توعوية من مخاطر فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 عدن - الخليج 365 تتواصل الاجراءات المختلفة لمواجهة فيروس كورونا ومنها الحملات التوعوية.

Advertisements حيث ينفذ المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي بوزارة الصحة حملة توعوية شبابية بالتنسيق مع منظمتي رؤية للثقافة والسلام وشمر للتنمية والديمقراطية للتوعية من مخاطر فيروس كورونا. واوضح مدير عام المركز الدكتور رياض العريقي ، في تصربح صحفي، أن حملة التوعية يشارك فيها 80 شابا تلقوا دورات تدريبية مسبقه في الارشاد والتوعية بمخاطر فيروس كورونا.

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