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القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة صرواح مأرب

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مأرب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة صرواح مأرب

مأرب - الخليج 365

شنت القوات الحكومية، هجوماً واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مارب.

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وقال مصدر عسكري، إن مجاميع من مليشيات الحوثي حاولت، التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أبطال الجيش أفشلوا المحاولة وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية .

 

وأوضح المصدر، أن المعارك استمرّت نحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.

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