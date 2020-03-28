- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة صرواح مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
مأرب - الخليج 365
شنت القوات الحكومية، هجوماً واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مارب.
وقال مصدر عسكري، إن مجاميع من مليشيات الحوثي حاولت، التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أبطال الجيش أفشلوا المحاولة وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية .
وأوضح المصدر، أن المعارك استمرّت نحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة صرواح مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.