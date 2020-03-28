حملة أمنية واسعة لمداهمة أسواق بيع السلاح في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

نفذت الشرطة العسكرية المشتركة في الساحل الغربي بقيادة بسام الحرق حملة أمنية واسعة لمداهمة أسواق بيع السلاح وملاحقة تجار الأسلحة والمهربات.



وداهمت الشرطة العسكرية أسواق بيع السلاح والذخائر في مديرية الخوخة ومنطقة الجاح والمجليس ومديرية الدريهمي وتفتيش المحلات والمزارع المشبوهة.

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وقال ركن عمليات الشرطة العسكرية النقيب عثمان جابر القطيبي، إن الشرطة العسكرية نفذت الحملة بالتنسيق مع المقاومة الوطنية مشيراً إلى تحققت نجاح كبير.

وقال الرئد في الشرطة العسكرية للمقاومة الوطنية “شمر طاهر”، إن الحملة ابتدات من الخوخة وانتهت في الدريهمي والمجيلس وما جاورها من أسواق بيع السلاح مؤكدًا على إتمام العملية على اكمل وجه وضبط عدداً من بائعي السلاح والذخائر والمهربين.

ولاقت الحملة ارتياحاً شعبياً من قبل المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الحملة لأهميتها في تثبيت الأمن ومكافحة ظاهرة حمل السلاح ومنع وصولها إلى مليشيات الحوثي.