شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف الحوثيين يستهدف أحياء التحيتا الشرقية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي- الذراع الإيرانية في اليمن -، منازل المواطنين في عددًا من الأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة.



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وأفادت مصادر محلية أن المليشيات قامت بقصف منازل المواطنين والأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا بقذائف الهاون وعيار 12.7 وعيار البيكا ، دون أي اعتبار أو اكتراث للمواطنين القاطنين في منازلهم.

واضافت المصادر أن القصف تسبب بحاله من الخوف والذعر بين أوساط سكان التحيتا لاسيما الاطفال والنساء.

ويأتي هذا القصف بعد يوم من استهداف المليشيات الحوثية لخزان المياه الرئيسي في مديرية التحيتا ضمن مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية