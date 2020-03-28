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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. "البحسني" يوجه بتجهيز مستشفيين عسكريين ميدانيين لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وجه محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ بتجهيز مستشفيين ميدانيين بشكل عاجل وسريع، لاستقبال أية حالات يشتبه إصابتها كورونا القاتل (كوفيد ١٩) المنتشر في كثير من دول العالم ودول الجوار، على ان يحتوي كل مستشفى ميداني على ١٥٠ سريرا، ويجهز بكافة المعدات والأجهزة والمحاليل الطبية، وأجهزة العناية المركزة اللازمة خلال فترة أيام .
كما تفقد المحافظ "البحسني" سير العمل لتجهيز مستشفى عسكري، بمنطقة خلف، التابع للمنطقة العسكرية الثانية، موجها بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية، والبدء في تجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبية، والكادر الطبي المتخصص.
وأعطى المحافظ توجيهاته بتجهيز المستشفى بكل ما يلزم لاستخدامه كمركز عزل علاجي في حال وجود حالات مصابة بفايروس كورونا (كوفيد ١٩) بين صفوف العسكريين أو حتى المدنيين، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم.
كذلك تفقد القائد "البحسني" سير أعمال إنجاز عنبر العزل الصحي الخاص للحالات المشتبه إصابتها بفايروس كورونا (كوفيد ١٩) بين صفوف العسكريين، وذلك بمعسكر لواء الريان خارج مدينة المكلا .
وشدد على سرعة إنجاز العمل في عنبر العزل، وتزويده بجميع ما يلزم من أجهزة ومعدات طبية وأدوية خاصة بالحالات الواقعة تحت العزل.
جاء ذلك ضمن مجموعة زيارات قام بها المحافظ "البحسني" إلى الوحدات والمعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية. رافقه خلالها رئيس شعبة الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية الثانية الدكتور حسن التميمي، وعدد من رؤساء الشعب، وفريق طبي من المختصين بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
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