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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرة حوثية مسيرة هي الرابعة خلال 8 أيام بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في سماء غرب مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي، إلا ان أفراد القوات تمكنوا من استدافها وإسقاطها بنجاح.
وتعد هذه الطائرة المسيرة الرابعة التي اسقطتها القوات المشتركة خلال 8أيام في سماء مديرية الدريهمي، يأتي ذلك ضمن تصعيد المليشيات للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.
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