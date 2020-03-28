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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل .. حدوث ظاهرة بشعة ومفاجئة في سلطنة عمان .. والسلطات تعلن حالة الاستنفار .. والرعب يعمم بين المواطنيين .. شاهد (صورة)

في ظاهرة هي الأبشع على الأطلاق يواصل فيروس كورونا تفشيه السريع في دول منطقة الخليج، لتسجل كل الدول ظهور حالات مصابة لديها، فيما تتزايد أعداد المصابين بشكل يومي. وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، ظهور ست حالات إصابة جديدة بفيروسكورونا المستجد في البلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جميع الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران وإن أربعة من المصابين من مواطني إيران واثنين من مواطني البحرين. وأكدت الوزارة على أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في عمان بلغ 12 حالة حتى مساء اليوم الثلاثاء. وكالة الأنباء العمانية : #وزارة_الصحة تعلن عن تسجيل ٦ حالات إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ٢٠١٩ مرتبطة بالسفر الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ٤ منها من الجنسية الإيرانية و ٢ من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي. وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (١٢) حالة وأعلنت السلطنة، يوم الاثنين،تسجيل أول حالتين مصابتين بكورونا لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الصحة العمانية. وقالت الوزارة إن حالتهما الصحية مستقرة وأنهما في الحجر الصحي. وطالبت المواطنين العمانيين بتجنب السفر إلى الدول التي تفشى بها كورونا إلا للضرورة القصوى. تجدر الإشارة إلى أن مسقط علقت جميع الرحلات الجوية بين السلطنة وإيران. وأضحت إيران بؤرة لفيروس كورونا المعروف أيضا باسم كوفيد 19، في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت مصدرًا لإصابة كثيرين في الإقليم بهذا الفيروس، الذي يسبب التهابا رئويا حادا. وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 90914 بينها 3116 وفاة في 76 بلدًا بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء.

