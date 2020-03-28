وردنا الان : تحركات سعودية عاجلة لإجلاء الاجانب في في المملكة

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عدن - ياسمين التهامي - فيروس كورونا .. يلقن الفنانة الشهيرة هيفاء وهبي درسا قاسآ ويقلب حياتها راسآ على عقب يحدث لاول مره بـ العالم ميت يصرخ من داخل قبره : “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين!.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو صادم) عــــاجل .. حالة فرح تعم المدن الكويتية بعد الاعلان عن هذا الخبر السار .. والشيخ الصباح يطير من الفرح .. شاهد شاهد بصور ه : الفنان السوري ”أبو عصام“ بطل مسلسل ” باب الحارة“ يظهر بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. شاهد كيف بدت حالته .. (صورة صادمة)

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