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عدن - ياسمين التهامي - عبدالملك الحوثي يفقد السيطرة ويوشك على السقوط بهذه الطريقة !!

لقي قيادي بارز في المليشيات الحوثية الانقلابية، مصرعه في المعارك التي خاضتها القوات ضد عناصر الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وذكر مراسل قناتي الحدثوالعربية محمد العرب عبر منشور له في موقع التواصل الاجتماعي أن قيادي حوثي من أسرة عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين لقي مصرعه في معارك عنيفة بصرواح.

جديد اب برس​

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وأكد أن القيادي المدعو ” ماجد صالح علي حسين المؤيد”، قتل على أيدي القوات الحكومية في جبهة صرواح وهو شقيق الزوجة الثالثة لزعيم المتمردين الحوثيين.

وتشهد جبهة صرواح منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي من جهة، وبين المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من جهة آخرى.