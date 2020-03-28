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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. أمر ملكي من ’’الملك سلمان‘‘ بإعدام 8 اشخاص وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة.. شاهد من هم ومن اي دولة

أسدل القضاء السعودي الستار على قضية أثارت الرأي العام، بعد القبض على 8 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران. وأصدرت المحكمة الجزائية حكما على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوته بلغ مجموعها 58 عامًا، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران وحسب وسائل إعلام سعودية، أصدرت المحكمة الجزائية أيضًا، حكما بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الإعلامية ‘‘ريهام سعيد’’ التي قُطع أنفها بسبب المرض الخبيث.. شاهدوا كيف كان مصيرها المؤلم اليوم افقر دولة عربية تقهر كل البلدان الثرية وتهز وجدان كل الايطاليين وتقدم لهم هدية لا تقدر بثمن لمكافحة فيروس كورونا القاتل والقضاء عليه..لن تصدق من هي وماذا قدمت الرعب والهلع ينتشر في كل مدن المملكة..ووزراة الصحة تعلن رسميا قبل قليل ان عدد الاصابات بفيروس كورونا القاتل تجاوز 5 ألف ويقترب من 6 اصابة الزعيم العراقي مقتدى الصدر يباغت الشيعة والسنة ويكشف عن رسالة سماوية وصلته وكشفت له هذا سر انتشار فيروس كورونا القاتل وكيف نوقفه ( صورة صادمة ) مسؤول سعودي رفيع ومن اقرب المقربين لولي العهد السعودي يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويكشف سر انتصارات الحوثيين مسؤول ايراني رفيع يكشف فصيحة مدوية صدمت الشعب الايراني واثارت جنونه وسببت حرج كبير للرئيس روحاني والمرشد علي خامنيء والسبب فيروس كورونا القاتل الكل يحبونها ويتمنون الحصول عليها..لكن احذر منها وحذر اسرتك لأنها ستنقل لكم فيروس كورنا القاتل ليقضي عليكم بغمضة عين ( صورة لهذا الشيء الخطير ) اياك ثم اياك انت او اي فرد من عائلتك تناول هذا الطعام..ستصابون بفيروس كورونا القاتل مباشرة ..حتى لو كنت ستموت جوعا فلا تقرب هذا الطعان ابدا باحث عماني يصعق كل ابناء السلطنة ويكشف سر خطير جعل ابناء هذه المنطقة في السلطنة يكرهون السلطان قابوس ويتمنون ان يتعذب في قبره ومصيره جهنم طفل يمني لا يقرأ ولا يكتب يثير جنون الشعب السعودي وشعوب الخليج ويرفع رأس اليمنيين بعمل بطولي خارق يعجز عن فعله الكبار ( صورة ترفع رأس كل يمني ) Advertisements عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتحدى الملك سلمان وولي عهده ويصعق الرئيس هادي بقرار مرعب وخطير يشمل كل المحافظات الجنوبية ( نص القرار ) فقط 5 خطوات سهلة وبسيطة تنصح بها منظمة الصحة العالمية ستحميك انت وكل افراد اسرتك وتمنع اصابتكم بفيروس كورونا القاتل( 5 خطوات عليك القيام بها في منزلك ) اردوغان يصعق كل الحكام العرب ويباغت الجميع بهذا الامر الخطير الذي هز وجدان مليار مسلم، وجعل كل الاتراك يذرفون دموع الفرح..لن تصدق مافعله اردوغان فيروس كورونا ليس فقط فتاك وقاتل، بل هو خبيث وماكر ويختبيء في هذه الاماكن داخل منازلنا..اياك ثم اياك ان تلمس هذا الشيء المنزلي ابدا انت وافراد اسرتك وزير الداخلية احمد الميسري يباغت الجميع ويثير جنون عيدروس الزبيدي بقرار صاعق ارعب قيادات الانتقالي واربك كل حساباتهم ( نص القرار + 2 صور ) خبر صادم هز كل المغتربين اليمنيين وأصابهم بالرعب والهلع بعد الاعلان رسميا عن مصرع 2 مغتربين يمنيين بفيروس كورونا القاتل بطريقة مخيفة ارعبت الجميع قطر تثير جنون حكام الامارات وتهز عرشهم وتباغت ولي عهد ابو ظبي بصفعة مدوية اطاحت به الارض واهانت كرامته..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس كل الاماراتيين وردنا الان.. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان".. والسعودية تتابع بقلق ما يحدث.. تفاصيل صادمه أمير قطر يباغت ملوك وامراء دول الخليح ويصدر قرار صارم ويعلن عقوبة مخيفة بالسجن 10 سنوات، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس القطريين ( نص القرار ) رخيص الثمن وبسعر التراب ومتوفر في كل مكان..اذا اضفت هذا الشيء الى الماء فستحمي نفسك واسرتك وتنقذهم من فيروس كورونا القاتل “هل انقلب السحر على الساحر؟”.. علماء يصعقون كل سكان العالم ويفجرون مفاجأة مدوية وجديدة عن فيروس كورونا المرعب ..لن تصدق ماذا اكتشف العلماء وداعًا لنفط الخليج.. دولة مجاورة ستصبح قريباً أغنى دولة في العالم بعد هذا الاكتشاف المذهل وأمريكا ستتجه اليها وتترك السعودية والخليج يدبرون امورهم

وأشارت الجزائية إلى أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله .

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