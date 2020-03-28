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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الإعلامية ‘‘ريهام سعيد’’ التي قُطع أنفها بسبب المرض الخبيث.. شاهدوا كيف كان مصيرها المؤلم اليوم

أيدت السلطات القضائية المصرية القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية ريهام سعيد.

ونص القرار على منع ظهور الإعلامية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.

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هل تذكرون الإعلامية ‘‘ريهام سعيد’’ التي قُطع أنفها بسبب المرض الخبيث.. شاهدوا كيف كان مصيرها المؤلم اليوم

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وجاء القرار بعد اتهامها بقيامها بتكدير السلم العام، وإثارة الرأي العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره.

وشمل حكم المحكمة، الصادر اليوم، رفض دعوى ريهام بوقف تنفيذ القرار، كما ألزمتها بدفع مصروفات الشق العاجل من الدعوى.

يشار أن ريهام أعلنت سابقا عن تدهور قدراتها المناعية واصابتها بميكروب بجوار الأنف، واضطرت لإزالة أنفها بالكامل لمحاصرة المرض، وأعاد طبيبها الخاص بناء أنف جديدة بعد الحصول على الغضاريف من الإذنين.