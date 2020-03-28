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صنعاء - ياسمين الخيامي - افقر دولة عربية تقهر كل البلدان الثرية وتهز وجدان كل الايطاليين وتقدم لهم هدية لا تقدر بثمن لمكافحة فيروس كورونا القاتل والقضاء عليه..لن تصدق من هي وماذا قدمت

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