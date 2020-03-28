شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طفل دهسا بقاطرة في دليل إب شمال المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 إب - الخليج 365 لقى الطفل عبود ثابت علي عسلان حتفه أثر تعرضه لحادث دهس من قاطرة أثناء قطعه الطريق بأحد الطرق الرئيسية شمال محافظة إب.

Advertisements مصادر محلية أفادت أن طفلا توفي في منطقة "الدليل بمديرية المخادر 35 كليو شمال مدينة إب. وحاول أهالي المنطقة إنقاذ الطفل وأسعفوه إلى المستشفى ولكن دون جدوى وفارق الحياة بعد إصابته بوقت قصير. وأرتفعت خلال السنوات والأشهر الماضية عدد الحوادث والضحايا في محافظة إب، وخاصة في طريق نقيل سمارة التي تعرف بنسبة عالية من معدلات الحوادث المرورية بسبب رداءة الطرق وغياب المادة الإسفلتية، وأيضا بسبب الطبيعية الجبلية والانحدارات الخطيرة التي تؤدي إلى الانزلاقات.

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