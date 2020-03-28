مقتل مواطن بمدينة إب وسط فوضى أمنية عارمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان وفوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "صادق الرياشي" قتل برصاص مسلحين بأحد شوارع مدينة إب. Advertisements وأضافت المصادر أن المواطن عثر عليه قتيلا داخل سيارته بشارع الجامعة أمام مبنى الجامعة الوطنية وسط مدينة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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