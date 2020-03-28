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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن بمدينة إب وسط فوضى أمنية عارمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
إب - الخليج 365
قتل مواطن بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان وفوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "صادق الرياشي" قتل برصاص مسلحين بأحد شوارع مدينة إب.
وأضافت المصادر أن المواطن عثر عليه قتيلا داخل سيارته بشارع الجامعة أمام مبنى الجامعة الوطنية وسط مدينة إب.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.
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