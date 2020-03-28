أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 28 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

نائب الرئيس يطلع على الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظة لحج https://www.elyamnelaraby.com/469681/ الكثيري: نشيد بموقف لجنة شعب نبي الله هود https://www.elyamnelaraby.com/469692/ حملة وطنية توعوية بخطورة جائحة كورونا تستهدف ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/469698/ الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من مخاطر كورونا على نازحي اليمن https://www.elyamnelaraby.com/469700/ Advertisements القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/469712/ أمن المهرة يمنع دخول القات نهائيا https://www.elyamnelaraby.com/469718/ ارتفاع الأسعار: السكّر 7.3٪ والأرز 4.5% ودقيق القمح 4٪ والقمح 2.8% https://www.elyamnelaraby.com/469728/ وزارة المغتربين تكشف عن عدد اليمنيين المصابين بفيروس كورونا حول العالم https://www.elyamnelaraby.com/469738/ ضبط مطاعم مخالفة لقرار حظر التجوال في المكلا https://www.elyamnelaraby.com/469741/ رئيس الوزراء يستعرض جهود التعامل مع التحديات المستجدة في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/469745/

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