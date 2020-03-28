شكرا لمتابعة خبر عن قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار جديد و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يذرفون الدموع .. شاهد(صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بصور ه : الفنان السوري ”أبو عصام“ بطل مسلسل ” باب الحارة“ يظهر بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. شاهد كيف بدت حالته .. (صورة صادمة) عاجل وفي غاية الخطوره : شاهد الملياردير السعودي الأمير "الوليد بن طلال" يباغت الجميع ويتمكن من الهروب وينشر فيديو صادم هز المملكة كلها ..( فيديو لهرب الامير الوليد بن طلال ). في غاي الخطوره : مكرمة ملكية سارة من الملك سلمان و إعلان حكومي رسمي بشأنها (تفاصيل) شاهد : مشروب مقزز ورائحته كريهة..لكن الرجال يقبلون عليه ويجبرون زوجاتهم واطفالهم وكل افراد عائلاتهم على شربه لأنه يمنع عنهم الاصابة بفيروس كورونا القاتل

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