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عدن - ياسمين التهامي - وردنا "القبض "على شاب وفتيات ظهروا في مقاطع فيديو ”مشينة“ داخل فندق بالسعودية تفاصيل وصور"!

كشفت مصادر ، أن رجال الأمن بالسعودیةتمكنوا من القبض على 9 أشخاص في

قضیة مقاطع فیدیو مشینة وغیر أخلاقیة، تم تداولھا خلال الساعات الماضیة بالسعودیة.



وكانت النیابة العامة قد أصدرت بیاناً ووجھت بالقبض على المشاركین في الفیدیو ،

والذي تم تداولھ على نطاق واسع ویظھر شاباً برفقة فتیات داخل فندق ویتباھى بوجوده

معھن .

جديد اب برس​

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