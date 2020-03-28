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عدن - ياسمين التهامي - وردنا "القبض "على شاب وفتيات ظهروا في مقاطع فيديو ”مشينة“ داخل فندق بالسعودية تفاصيل وصور"!
كشفت مصادر ، أن رجال الأمن بالسعودیةتمكنوا من القبض على 9 أشخاص في
قضیة مقاطع فیدیو مشینة وغیر أخلاقیة، تم تداولھا خلال الساعات الماضیة بالسعودیة.
وكانت النیابة العامة قد أصدرت بیاناً ووجھت بالقبض على المشاركین في الفیدیو ،
والذي تم تداولھ على نطاق واسع ویظھر شاباً برفقة فتیات داخل فندق ویتباھى بوجوده
معھن .
جديد اب برس
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