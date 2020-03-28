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عدن - ياسمين التهامي - وردنا "تفاصيل الحادثة" وفاة فتاة عشرينية غرقا في سيول وادي حضرموت !

قالت مصادر محلیة من مدیریة ساه بوادي حضرموت أن فتاة عشرینیة قضت نحبھا

غرقاً في میاه السیول عصر أمس الأربعاء

وأضافت المصادر أن الفتاة البالغة من العمر اثنین وعشرین عاما فارقت الحیاة غرقاً

في غدیر الدلیفة بعد أن غمرت میاه السیول سیارة عائلتھا.



فیما نجا من الغرق بقیة أفراد العائلة الأربعة ونُقلت الغریقة إلى مستشفى ساه جثة

ُ ھامدة واستكملت الیوم الإجراءات لاستلام الجثة .

واكدت المصادر أن الأسرة كانت عائدة من ساحل حضرموت إلى موقع سكنھا في

منطقة باعلال التابعة لمدیریة تریم بوادي حضرموت.

یذكر أن وادي حضرموت شھد خلال الیومین الماضیة أمطارا غزیرة وسیول.

جديد اب برس​

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