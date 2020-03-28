اخبار الخليج / اخبار اليمن

وردنا "تفاصيل الحادثة" وفاة فتاة عشرينية غرقا في سيول وادي حضرموت !

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا "تفاصيل الحادثة" وفاة فتاة عشرينية غرقا في سيول وادي حضرموت ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا "تفاصيل الحادثة" وفاة فتاة عشرينية غرقا في سيول وادي حضرموت !

قالت مصادر محلیة من مدیریة ساه بوادي حضرموت أن فتاة عشرینیة قضت نحبھا
غرقاً في میاه السیول عصر أمس الأربعاء 
وأضافت المصادر أن الفتاة البالغة من العمر اثنین وعشرین عاما فارقت الحیاة غرقاً
في غدیر الدلیفة بعد أن غمرت میاه السیول سیارة عائلتھا.


فیما نجا من الغرق بقیة أفراد العائلة الأربعة ونُقلت الغریقة إلى مستشفى ساه جثة
ُ ھامدة واستكملت الیوم الإجراءات لاستلام الجثة .
واكدت المصادر أن الأسرة كانت عائدة من ساحل حضرموت إلى موقع سكنھا في
منطقة باعلال التابعة لمدیریة تریم بوادي حضرموت.
یذكر أن وادي حضرموت شھد خلال الیومین الماضیة أمطارا غزیرة وسیول.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا "تفاصيل الحادثة" وفاة فتاة عشرينية غرقا في سيول وادي حضرموت ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا