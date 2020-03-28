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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا" وفاة 3 يمنيين في يوم واحد بسبب فيروس كورونا "تفاصي"!

توفي ثلاثة مواطنین یمنیین، أمس الجمعة، جراء تفشي فیروس كورونا المستجد،

والذي اصبح جائحة یھدد معظم دول العالم.

وقالت مصادر إعلامیة ، إن "أسامة ریاض" وھو طبیب یمني توفي، الجمعة، في

الولایات المتحدة الأمریكیة إثر اصابتھ بفیروس كورونا المستجد، أثناء ممارسة عملھ

في أحد المشافي بمدینة نیویورك.

وبحسب المصادر فقد توفي الدكتور أسامة ریاض، وھو یعالج المرضى المصابین في

المستشفى المتخصص بمدینة نیویورك.

وفي نفس السایق، قالت صحیفة ھندوستان تایمز الھندیة، ان مواطن یمني توفي في

مدینة دلھي عقب إصابتھ بفیروس كورونا، یوم الجمعة 27 مارس 2020.

واوضحت الصحیفة انھ تم اسعاف الیمني البالغ من العمر ٦٠ عاما بعد شكوك

باصابتھ بفیروس كورونا كوفید-19 ،وبینت النتائج انھ یحمل الفیروس وتم اسعافھ إلى

مستشفى خاص في مدینة دلھي الا أنھ توفي ھناك.

وفي الیمن، توفي أمس الجمعة، المواطن حسن أبو علامھ محمد شھوان من أبناء

مدیریة مستبأ، محافظة حجة، في نقطة تابعة لملیشیا الحوثي في محافظة عمران، بعد

إیقافھ بمسمى الحجر الصحي وھو من المرحلین من الاراضي السعودیة.



وأشارت المصادر الى أن شھوان عند وصولھ الى نقطة الحوثیین بحرف سفیان، تم

وضعھ في مكان تحت مبرر فترة الحجر الصحي.

ولفتت المصادر الى أنھ وعلى الرغم من أن المتوفي المذكور یشكو من ضغط في

القلب، قد شكا لھم ذلك وطلب منھم السماح لھ بالمرور كونھ مریض وبحاجة للعلاج أو

یوفروا لھ العلاج اللازم، لكنھم كالعادة تعاملوا معاه بدون إھتمام ما أدى إلى مضاعفة

الالم لدیھ و إرتفاع الضغط حتى فارق الحیاة.

وبلغ عدد الإصابات بكورنا حتى الیوم في العالم 009,596 إصابة، ونحو 337,27

,وفاة ، وتصدرت أمریكا في عدد الإصبات الصین بؤرة الوباء لتحل في المرتبة الأولى

عالمیا بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 798,103 بفیروس كورونا.

جديد اب برس​

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