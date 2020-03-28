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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل "كورونا": دولة عربية جديدة تعلن تسجيل أول وفاة بكورونا تفاصيل"!

علنت الحكومة الأردنیة تسجیل أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفیروس كورونا

المستجد على أراضیھ، لسیدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما.

وبلغ عدد الإصابات بفیروس كورونا في الأردن حتى الیوم، 235 إصابة بفیروس

كورونا المستجد، تماثلت منھا 18 حالة للشفاء، وحالة واحدة وفاة.



وكانت السلطات الأردنیة قد أعلنت، مساء الخمیس، عزل محافظة إربد الواقعة شمالي

المملكة عن باقي المحافظات، إثر ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد،

المتسبب بمرض "كوفید-19 "فیھا.

وبلغ عدد الإصابات بكورنا حتى مساء الجمعة في العالم العربي 600,5 إصابة، و

142 وفاة ، 790 حالة تعافي من كورونا في أغلب الدول العربي باستثناء الیمن

وجزر القمر لم یسجلا اي اصابة بكورونا حتى الآن.

جديد اب برس​

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