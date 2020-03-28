بداية من اليوم .. قوات عسكرية تباشر مهامها بإغلاق أسواق القات بشكل كلي في محافظة ( غرب ال #1740;من)!

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عدن - ياسمين التهامي - بداية من اليوم .. قوات عسكرية تباشر مهامها بإغلاق أسواق القات بشكل كلي في محافظة ( غرب الیمن)!

أكدت مصادر أمنیة، أن الأجھزة الأمنیة ستبدأ الیوم السبت، حملة أمنیة؛ لإغلاق

الأسواق في محافظة تعز(جنوبي غرب الیمن)، بشكل كلي؛ ضمن الإجراءات

الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا.

ونقلت مصادر إعلامیة، عن الشرطة العسكریة في تعز قولھا؛ إن "حملة أمنیة باشرت

ً انتشارھا في معظم أسواق القات، ووجھت انذارا لبائعي القات بإغلاق الأسواق".

وبحسب المصادر، فإن الحملة الأمنیة شددت على ضرورة الالتزام بقرار إغلاق

الأسواق". لافتًا إلى "أن إغلاق الأسواق یوم الجمعة بشكل جزئي". وتوعدت الشرطة

بالقیام بتنفیذ إجراءات صارمة وشدیدة في حال لم یتم تنفیذ القرارات.

ووجھت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز في وقت سابق، الأجھزة الأمنیة بإغلاق الأسواق

والصالات والمتنزھات وأماكن التجمعات.

وكانت الحكومة الشرعیة قد اتخذت عدة قرارات احترازیة لمنع تفشي وباء كورونا

في الیمن منھا، تعلیق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بشكل مؤقت، وإیقاف

الرحلات من كافة المطارات الیمنیة وإلیھا ووقف الدراسة جديد اب برس​ Advertisements ​

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