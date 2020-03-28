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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماورد الينا من فلكي شهير يحذر ..كارثة مدمرة خلال ساعات تجتاح دولة عربية وتثير الرعب والهلع !!

الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن هناك بعض الشائعات التي ترددت بين المواطنين حول وقوع حدوث زلزال كبير وأخرى ترددت عن زلزال سيحدث فى مناطق العياط، اطسا، اهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات.

وأكد القاضي، بطلان تلك الشائعات وأن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أى بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، قائلا: " نهيب بجميع المواطنين التحقق من اى معلومات فى هذا الخصوص من المعهد".

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك كويكبا صغيرا سيضرب الأرض يوم 29 أبريل، وستكون المسافة بينه وبين الأرض 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الشائعات حول احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض، مشيرا إلى أن المسافة بعيدة بما يكفي، ولكن بمنظور الفلك سيكون قريبا بما لا يضر بالأرض، فلا احتمالية للاصطدام مع الأرض.

حقيقة اصطدام كويكب بالأرض

وتابع: "المعهد سيستعد لعمل احتفالية سيشاهد من خلالها الجمهور هذه الظاهرة، ولكن ذلك سيكون في حالة تحسن الوضع فيما يخص أزمة كورونا وسماح الدولة بإجراء الاحتفالية".

كما أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية حقيقة ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الأرض ستتعرض لموجة من الأشعة الكونية الضارة يوم الجمعة الماضي الساعة 12:30، والتحذير من الاقتراب من التليفونات المحمولة أثناء تلك الفترة.

جديد اب برس​

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وأكد أن هذا الكلام عار عن الصحة ولا أساس له، ولم يتم رصد أي انبعاثات كونية، كما أنه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، حيث تشهد الشمس فترة هدوء نسبى خلال هذا العام، وغير متوقع حدوث أى انفجارات شمسية غير طبيعية.

ونوه المعهد إلى أنه يفتح أبوابه للرد من خلال قنوات الاتصال الرسمية للإجابة عن أى تساؤلات تخص تلك الظواهر الكونية، كما يرحب بزيارة المواطنين لمقره الرئيسى بحلوان والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.