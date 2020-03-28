شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مقتل " 5" من مصوري وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثي في جبهة " صرواح " ( الأسماء والصور)!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت 28-03-2020? - آخر تحديث السبت 28-3-2020? شاهد ..مقتل " 5" من مصوري وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثي في جبهة " صرواح " ( الأسماء والصور)!! جديد اب برس​ Advertisements ​ قت جماعة الحوثي مصرع عدد من مصوريها الذين كلفوا بمهام التصوير والوثيق للاعلام الحربي التابع للميلشيا . وفيما يلي اسماء المصورين الذين قتلوا في جبهة " صرواح " : ناصر عبدالله الغيل المحويت رضوان احمد الهرين- صنعاء قاسم محمد الحامس- مجز صعدة محمد محمد المكروب- صنعاء يوسف عزي حسن لكوان- صعدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..مقتل " 5" من مصوري وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثي في جبهة " صرواح " ( الأسماء والصور)!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.