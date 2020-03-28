شكرا لقرائتكم خبر عن "وردنا البيان التالي"وزير النقل " الجبواني " يكشف حقيقة تدخل الرئيس " هادي " لالغاء قرار ايقافه من رئيس الحكومة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت 28-03-2020? - آخر تحديث السبت 28-3-2020? "وردنا البيان التالي"وزير النقل " الجبواني " يكشف حقيقة تدخل الرئيس " هادي " لالغاء قرار ايقافه من رئيس الحكومة ! جديد اب برس​ Advertisements ​ الشيخ " الحسن على ابكر " تغريدة كشف فيها عن موقف وزير النقل الجبواني من قرار الايقاف الصادر ضدة من قبل رئيس الوزراء " معين عبد الملك " . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تواصلت مع معالي الوزير الجبواني وزير النقل وجدته شامخا شموخ الجبال كعادته مؤكدا انه سيستمر صلبا قويا لاتهزه الأعاصير ولا ترعبه الكروت الحمراء المصنوعة في أبو ظبي التي تستهدف كل صوت حر وأكد لي ان الرئيس اوقف القرارات التي اتخذها معين عبد الملك بايقافه عن العمل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "وردنا البيان التالي"وزير النقل " الجبواني " يكشف حقيقة تدخل الرئيس " هادي " لالغاء قرار ايقافه من رئيس الحكومة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.