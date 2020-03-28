شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يعين رئيساً جديداً لبعثته في اليمن ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجلس التعاون الخليجي يعين رئيساً جديداً لبعثته في اليمن ؟!

قالت وسائل إعلام سعودية إن رئيس مجلس تعاون دول الخليج نايف الحجرف، أصدر قراراً بتعيين رئيساً جديداً لبعثة المجلس في اليمن.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مصدر يمني قوله، إن “الحجرف، أصدر نهاية الأسبوع الماضي قراراً بتعيين سرحان بن كروز المنيخر رئيساً لبعثة المجلس في اليمن”.

جديد اب برس​

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وأفاد المصدر بأن رئيس البعثة الجديد شارك في تمثيل قطاع الشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون في مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية (جنيف ـ الكويت ـ ستوكهولم).

كما ترأس في وقت سابق اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مجلس التعاون لليمن الذي يتخذ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مقراً له ويعمل حالياً ممثلاً للأمانة العامة لمجلس التعاون في مكتب تنسيق المساعدات.

وشارك ممثلاً لمجلس التعاون مراقباً في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن لمتابعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومثل مجلس التعاون في اجتماعات اللجنة الوطنية لصياغة الدستور اليمني الجديد التي عُقدت صنعاء، واجتماعات دعم السجل الانتخابي اليمني التي استضافها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العاصمة.

وكان المنيخر قد عمل في إدارة العلاقات الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قبل أن ينتقل إلى اليمن عام 2012.

وتأسست بعثة مجلس التعاون الخليجي في صنعاء عام 2012، ومؤخراً اتخذت من العاصمة السعودية الرياض مقراً مؤقتاً لها، بعد سيطرة الحوثيين العاصمة في ديسمبر 2014، ومغادرة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية للمدينة.