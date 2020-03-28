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عدن - ياسمين التهامي - دقت ساعة الصفر : معارك ضارية تشتغل الأن في مأرب والميلشيات تخسر أحد أكبر مسؤوليها في صرواح ( آخر المستجدات ) !

اكدت مصادر قبل قليل باندلاع معارك عنيفة في صرواح بين القوات الحكومية والحوثيين.

وقالت مصادر الحياة اليمنية ان مواجهات مشتعلة تجري بمختلف الاسلحة الثقيلة غرب صرواح.

ياتي هذا بعد هدوء نسبي شهدته الجبهة منذ عصر اليوم

وتشهد جبهة صرواح غرب محافظة مارب شمال شرقي اليمن في الاثناء معارك ضارية في ذات الوقت الذي اعلن فيه مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب، عن مقتل قيادي كبير في مليشيات الانقلاب الحوثية بمعارك الجيش في جبهة صرواح، غربي محافظة مارب. وقال العرب في تغريده على” تويتر” ان مشرف الأمداد والتموين ومسؤول التجنيد في جبهة صرواح، المدعو عبدالله الحمزي الملقب ابو محمد الحمزي مع اربعه من مرافقية. جديد اب برس​ Advertisements ​ واعتبر محمد العرب، اصرار المليشيات الحوثية على الدفع بالمئات من عناصره لمحرقة صرواح، غريب وغبي. وفي ذات السياق أكدت مصادر عسكرية استمرار تبادل القصف المدفعي بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى في جبهة صرواح غرب المحافظة. وتضيف المصادر أن المواجهات تحولت من الأسلحة الخفيفة إلى استخدام السلاح الثقيل بمختلف أنواعه. وتوضح المصادر أن مدفعية القوات الحكومية الثقيلة لم تتوقف منذ عصر اليوم الجمعة وحتى اللحظة صوب مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة على طول الجبهة. ووفقا للمصادر تشهد جبهة ميمنة صرواح اشتعالا أكثر من بقية أماكن وقطاعات المواجهات على طول الجبهة. وبحسب المصادر أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة واسكات مصدر نيرانها الثقيل باستهدافها الدقيق والمركز من قبل مدفعية ونيران القوات الحكومية.

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