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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"بن سلمان والحوثيون" وكالة عالمية: سلطنة عمان ترعى ترتيبات للقاء برئاسة هذه الشخصية ؟!

كشفت وسائل إعلامية عالمية عن مصادرها الموثوقة أن سلطنة عمان ترتب لعقد لقاء تشاورية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووفد من جماعة انصار الله الحوثيين برئاسة الناطق الرسمي محمد عبدالسلام.

واعتبرت وكالة الأناضول العالمية أن الأمر يبقي في سياق الترتيبات فقط، ونقلت الوكالة عن مصادرها أن سلطنة عُمان تقود جهوداً لإبرام اتفاق بين السعودية و الحوثي ضمن جهودها للوصول إلى تقارب إيراني وسعودي، موضحاً أن هناك ترتيبات كبيرة تدفع بها بريطانيا والأمم المتحدة، من بينها اتفاق بين السعودية والحوثيين لانهاء الحرب اليمنية. جديد اب برس​ Advertisements ​

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