شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تطلب من ولي العهد السعودي هذا الأمر العاجل والخطير وبن سلمان يفاجأهم بهذا الرد الذي يقلب المملكة رأسا على عقب ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - طلب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “تهدئة” الأمور في أسواق الطاقة والمال العالمية التي تشهد هبوطا حادا مستمرا على خلفية قضايا عدة.



وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، موؤغان أورتاغوس، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بأن بومبيو تحدث مع بن سلمان عبر اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن كلا الجانبين “أعربا عن قلقهما العميق من قضية COVID-19 والحاجة إلى عمل كل الدول بشكل مشترك لاحتواء الجائحة”.



وأضاف البيان أن “وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي ركزا اهتمامهما على ضرورة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية في ظروف الردود العالمية”.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تطلب من ولي العهد السعودي هذا الأمر العاجل والخطير وبن سلمان يفاجأهم بهذا الرد الذي يقلب المملكة رأسا على عقب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.