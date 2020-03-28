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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول ايراني رفيع يكشف فصيحة مدوية صدمت الشعب الايراني واثارت جنونه وسببت حرج كبير للرئيس روحاني والمرشد علي خامنيء والسبب فيروس كورونا القاتل

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني رفيع يكشف فصيحة مدوية صدمت الشعب الايراني واثارت جنونه وسببت حرج كبير للرئيس روحاني والمرشد علي خامنيء والسبب فيروس كورونا القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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