شكرا لمتابعة خبر عن باحث عماني يصعق كل ابناء السلطنة ويكشف سر خطير جعل ابناء هذه المنطقة في السلطنة يكرهون السلطان قابوس ويتمنون ان يتعذب في قبره ومصيره جهنم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - باحث عماني يصعق كل ابناء السلطنة ويكشف سر خطير جعل ابناء هذه المنطقة في السلطنة يكرهون السلطان قابوس ويتمنون ان يتعذب في قبره ومصيره جهنم

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