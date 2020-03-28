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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفل يمني لا يقرأ ولا يكتب يثير جنون الشعب السعودي وشعوب الخليج ويرفع رأس اليمنيين بعمل بطولي خارق يعجز عن فعله الكبار ( صورة ترفع رأس كل يمني )

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