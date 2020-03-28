شكرا لبحثكم عن خبر اسواق القات في العاصمة عدن .. طقم يغلق وطقم يفتح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد مدينة عدن تضاربا منذ أيام في قرارات فتح اسواق القات في المدينة . ومنذ أيام تشهد اسواق القات حالا غريبة للغاية حيث تفتح الاسواق لساعات قبل ان تغلق ويعاد فتحها مجددا. ويبدا الأمر بقيام قوات أمنية باغلاق السوق صباحا لتأتي قوة أخرى تقوم بفتحه والسماح للباعة بالبيع . وشهد سوق القات في المنصورة اغرب الحالات على الاطلاق حيث فتح ابوابه يوم الجمعة إلى ان وصلت قوة أمنية عصرا واغلقته لتأتي قوة أخرى مساء وتعيد فتحه. Advertisements وشهد سوق الكراع حالات مماثلة حيث يفتح لساعات ويغلق مرة أخرى . التضارب الغريب هذا اثار حالة من السخط في صفوف المواطنين الذي دعوا لاجراءات حاسمة حيال حالة التضارب هذه.

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