شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يوقف وزير النقل الجبواني عن العمل (وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر رئيس الوزراء د. معين عبدالملك تعميما قضى بوقف التعامل مع وزير النقل صالح الجبواني. واشارت مذكرة التوقيف الى ان ذلك يعود الى مخالفات ارتكبها الجبواني مؤخرا. ونصت المذكرة على تكليف نائب رئيس الوزراء د. سالم الخنبشي بالقيام بمهام الوزير مؤقتا. على ذات الصعيد وجه نائب وزير النقل الأستاذ ناصر احمد شريف، كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوزير صالح الجبواني. Advertisements وأرسل شريف توجيها الى كافة مؤسسات النقل البرية والبحرية والجوية مرفوقا بقرار مجلس الوزراء المتضمن ايقاف الجبواني عن عمله نظرا لاخلاله الجسيم في أداء مهامه، بحسب قرار رئيس الوزراء. واصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ليلة أمس قرارا بإيقاف وزير النقل صالح الجبواني وتكليف نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بالاشراف على أعمال الوزارة إلى جانب عمله نائبا لرئيس الحكومة ورئيسا للجنة الطوارىء الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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