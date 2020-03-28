شكرا لبحثكم عن خبر تصريحات بحاح ضد الانتقالي : ماخلف الهجوم المفاجئ!؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلق رئيس الوزراء اليمني السابق ونائب الرئيس خالد محفوظ بحاح تصريحات صحفية مناوئة للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب 3اعوام من التقارب السياسي بين الطرفين .

جاءت تصريحات بحاح مفاجئة لجميع المراقبين السياسيين فالرجل قبلها لم يصدر ا تصريح يحمل اي انتقاد من اي شكل من الاشكال للأنتقالي.

وفاجئ الرجل جميع القوى السياسية اليمنية بتصريحه الاخيرة الذي تضمنه مقالا له نشره على صفحته وهاجم فيه المجلس الانتقالي.

بحاح اتهم الانتقالي بعدم قدرته على الحكم واصفا تجربته بالمناطقية الثورية العديمة.

حالة الانتقاد العنيفة هذه وصفها مراقبون انها ربما تكون تمهيدا لمواقف سياسية متخلية عن الانتقالي قد تنتهجها اطراف داعمة له .

لكن حالة التخلي هذه ربما تحتاج الى تمهيد سياسي واخلاقي تبدأ به بعض الاطراف السياسية المقربة من الانتقالي تنتهي بتحميله مسئولية الفشل الجماعية .

بدأ بحاح حياته السياسية قياديا في صفوف نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قبل ان ينتقل عقب 2011 الى صفوف نظام هادي .

عُين الرجل قبل اشهر من الحرب رئيسا لحكومة كفاءات يمنية قبل ان تندلع الحرب ويعين لاحقا نائبا لهادي .

Advertisements

وعقب عاما واحدا فقط بدأت حالة من العزلة بين هادي ونائبه انتهت بعزل بحاح الذي اتخذ مواقف سياسية مناوئة لحكومة هادي.

ومنذ اعلان الانتقالي عن نفسه اتخذ بحاح مواقف قريبة من الانتقالي وتحدث اكثر من مرة بنبرة قريبة من مطالب المجلس .

شدد الرجل اكثر من مرة على احقية مطالب الانتقالي.

ومع اقتراب العام 2019 على الانتهاء بدأ واضحا ان الانتقالي لم يحقق الكثير خصوصا مع اعلان دولة الامارات العربية المتحدة انسحابها من اليمن .

اسقط الانتقالي الحكومة الشرعية في اليمن واحتل مقراتها لكنه فشل في ادارة المشهد.

هجوم بحاح الاخير والمفاجئ قد ينبى عن تغير كبير في المشهد خلال الفترة القادمة .

ويرى مراقبون ان بحاح الذي تجمعه علاقة قوية بالجانب الاماراتي لن يجروء على اطلاق تصريحات صحفية ضد الانتقالي الا في ظل متغيرات كبيرة ستشهدها الساحة لاحقا.

عن عدن الغد: