شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع اشتباكات صباحية في كابوتا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت صباح يوم السبت اشتباكات عنيفة بحي كابوتا. واندلعت الاشتباكات بين قوتين مسلحتين بمحيط فندق الهملايا. Advertisements وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان مسلحين على متن اطقم تبادلوا اطلاقا كثيفا للنار. وتسببت الاشتباكات بقطع الطريق نصف ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع اشتباكات صباحية في كابوتا بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.