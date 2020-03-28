شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع اشتباكات صباحية في كابوتا بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اندلعت صباح يوم السبت اشتباكات عنيفة بحي كابوتا.
واندلعت الاشتباكات بين قوتين مسلحتين بمحيط فندق الهملايا.
وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان مسلحين على متن اطقم تبادلوا اطلاقا كثيفا للنار.
وتسببت الاشتباكات بقطع الطريق نصف ساعة.
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